KSRS: KS BiH kamen spoticanja

Povodom najnovijih dešavanja u KS BiH saopštenjem se oglasio i Košarkaški savez Republike Srpske.

Komesar takmičenja KS BiH Nadir Koredžija je donio odluku da Igokea, Borac i Sparsi zbog nedolaska na finalni turnir u Širokom Brijegu budu izbačeni u niži rang takmičenja. Iz Košarkaškog saveza Republike Srpske smatraju da je to neprihvatljivo.

“Košarkaški savez BiH na čelu sa sekretarom gospodinom Čolanom nastavlja sa destruktivnim potezima po košarku. Umjesto da upozorenja i primjedbe koje smo ranije iznijeli shvati kao znak za otvaranje dijaloga, Generalni sekretar pokazuje još veće nerazumijevanje tako što pokušava da kazni klubove koji se nisu povinovali njegovim zahtjevima. Savez je tu da služi klubovima, da radi u najboljem interesu igrača i košarkaške zajednice, a ne da donosi odluke napamet jer na taj način savez postaje svrha sam sebi. Apeli klubova su morali biti saslušani i uvaženi prije nego što je odlučeno da se organizuje finalni turnir, naročito jer se pet od šet ekipa izjasnilo da ne želi igrati“, piše u saopštenju i navodi se kako KS RS želi dijalog.

“Mi još jednom apelujemo na sve strane da zajednički otvorimo dijalog o reorganizaciji saveza i ustrojavanju po uzoru na državnu strukturu, kako bi smanjili mogućnost manipulacije i pojačali kontrolu nad radom saveza. U suprotnom, bićemo prinuđeni da zaštitimo naše klubove, igrače i mlade talente i organizujemo sopstvenu ligu gdje ćemo moći na najbolji način da doprinesemo razvoju košarke u Republici Srpskoj, koja je do sada najviše doprinijela regionalnoj prepoznatljivosti i rezultatima klubova iz BiH. KS BiH nam je do sada bio samo kamen spoticanja, a da li su zato u pitanju lični interesi Generalnog sekretara ili opšti organizacioni amaterizam, to još uvijek nije jasno, mada to u krajnjoj liniji nije ni bitno. Bitno je – zaustaviti rasulo u savezu i početi sa ozbiljnim radom”, navodi se u saopštenju.