Krupa nastavlja borbu za ostanak u ligi

Pred fudbalerima Krupe su četiri utakmice, a svaka sa sobom nosi imperativ pobjede s obzirom da tim Slobodana Starčevića kaska 6 koraka za lukom spasa u Premijer ligi BiH. Krupa svoju borbu za premijerligaški opstanak nastavlja na svom terenu protiv Zvijezde 09.

"Mi u naredne četiri utakmice ulazimo u dobroj formi. Ja se nadam da ćemo nastaviti trend kvalitetnih igara i protiv Zvijezde 09. Bili bi srećni i zadovoljni, ako bi nakon utakmice, osvojili nova tri boda koja bi nas ostavila u trci za plasman na deset mjesto", kaže Slobodan Starčević, trener FK Krupa.

Na papiru Krupa ima nešto lakši raspored do kraja prvenstva , od svojih direktnih konkurenata, Tuzla Sitija I Goška koji će odmjeriti snage u ovom kolu. Iako u finiš premijerlgaške trke ulaze sa 6 bodova viška od zone ispadanje, fudbalere Tuzla Sitija čeka težak zadatak da sačuvaju do sada stečenu prednost, s obzirom da ih nakon gostovanja u Gabeli očekuju utakmice sa ekipama koje se bore za titulu, a za kraj dočekuju Željezničar. U Krupi, imaju jasnu računicu I kažu da će pokušati da je sprovedu u djelo do kraja prvenstva.

"Mi moramo da nastavimo sa pobjedama. Nama možda treba i sedam bodova da osvojimo, s obzirom da će u konačnici putnika u nići rang odlučuje i gol razlika, a ukoliko budemo bodovno izjednačeni, Tuzla Siti tu ima prednost", kaže Slobodan Starčević, trener FK Krupa.

Uz borbu za opstanak, traje I ona za titulu, a fudbaleri Sarajeva, četiri kola prije kraja prvenstva imaju četiri boda viška u odnosu na mostarski Zrinjski.