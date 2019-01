Krstičić i zvanično u dresu AEK-a

Nenad Krstičić poslije odlične sezone u Crvenoj zvezdi, potpisao ugovor sa AEK-om. On je sa šampionom Grčke potpisao ugovor do 2022. godine, a Crvena zvezda će za transfer dobiti pola miliona evra, kolika je bila izlazna klauzula u ugovoru.

U Zvezdu je došao 2017. godine, odigrao 63 utakmice i ostavio trag u "crveno-bijelom" dresu u odličnoj sezoni u kojoj se Zvezda plasirala u Ligu šampiona.

"Imali smo odličnu sezonu u Zvezdu. To je moja kuća, moja zemlja, ali došlo je vrijeme da pređem u jedan ovako veliki tim. Sve je počelo ljetos, kada su me kontaktirali iz AEK-a. Tada je bilo potrebno da se razriješe neke stvari, što se nije desilo, ali sam srećan što sam konačno ovdje. Bilo je teško napustiti Zvezdu, ali igrao sam sa svojim timom Ligu šampiona i to mi je i sada cilj", izjavio je Krstičić.