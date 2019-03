Krstajić: "Orlovi" pokazali kvalitet, ima stvari koje treba popraviti

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić je poslije remija sa selekcijom Njemačke (1:1) u prijateljskoj utakmici istakao da su "orlovi" pokazali veliki kvalitet, ali i da ima stvari koje treba popraviti u narednom periodu.

Mladen Krstajić je istakao da je Srbija igrala bez sedam, osam zaista važnih igrača, ali je reprezentacija djelovala kao uigran tim iako nisu imali mnogo vremena za pripreme i čestitao je ekipi na pokazanoj borbenosti.

"Naša mlada ekipa je pokazala kvalitet i karakter. Momci su potvrdili da imaju dobar potencijal. Prvo poluvrijeme smo djelovali veoma dobro, dali gol, a imali još nekoliko prilika da na odmor odemo sa ubjedljivijim vođstvom. Ko zna kako bi se onda do kraja odvijale stvari. Normalno je da su Nijemci uzvratili u nastavku, podigli su se, bili opasni u nekoliko situacija, ali smo tada imali odličnog Marka Dmitrovića. Poslije svega viđenog, rezultat je zaslužen, a ja bih čestitao mojim igračima jer su dali maksimum i to je najbolji pokazatelj kako treba da se igra u dresu Srbije. Uvijek do kraja, maksimuma. Čestitao bih i Nijemcima, prije svega na gostoprimstvu", rekao je Krstajić poslije utakmice.

Strijelac za srpski tim je bio Luka Јović, napadač Ajntrahta iz Frankfurta.

"Luka je potvrdio svoj potencijal i u ovoj utakmici. Obećao mi je prije utakmice da će dati gol, vidjeli ste koliko mu je vremena trebalo. Radi se o sjajnom igraču odličnog karaktera i pred njim je lijepa budućnost", dodao je Krstajić.

Utisak je na kraju pokvario neoprezan start Milana Pavkova nad Lerojem Saneom zbog čega je dobio crveni karton.

Serbia’s Milan Pavkov with a shocking challenge on Sane during the Germany Serbia friendly today It finished 1-1pic.twitter.com/mCS8BhVkT0 — Caught Offside (@COsoccerpod) March 20, 2019

"To je možda i jedina loša stvar koja se dogodila. Ali, molim vas, razumite igrača. Nije bilo namjerno. Pavkovu je ovo bila prva utakmica za reprezentaciju", rekao je selektor.