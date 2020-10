Krka - Igokea, uživo od 17 časova na ATV!

Igokea u zaostaloj utakmici drugog kola ABA lige gostuje Krki koja svake sezone u svojoj dvorani napravi neko iznenađenje. Izabranici Dragana Bajića će pokušati da ostvare pobjedu i tako uđu u mini seriju pred utakmice sa Splitom i Limožom. Utakmica Aba lige Krka - Igokea u direktnom prenosu na ATV-u danas od 17 časova. #nikolalucic #ivandragicevic #andrejknezevic #jovanakecman #sportskaredakcija #sport #kkigokea #krka #igokea #abaliga #atvbl

