Spremaju se tektonske promjene u svijetu tenisa. Dosadašnji predsjednik Kris Kermod neće više biti predsjednik Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP), saopšteno je ovog petka.

To praktično znači da je Novak Đoković, koji je bio protiv ostanka Kermoda na vrhu ATP, odnio veliku pobjedu van terena, i to nad najvećim konkurentima Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, koji su bili za to da se aktuelnom predsjedniku produži mandat.

Takav epilog se nije dogodio, pa će Kermod napustiti čelno mjesto ATP krajem godine.

"Bila je privilegija služiti kao direktor i predsjednik ATP od 2014. godine. Ponosan sam na ono što smo postigli u tom periodu. Hvala svima u ATP, svim igračima i turnirima na podršci. Ostaću potpuno posvećen ulozi do kraja mandata i želim organizaciji uspjeh u budućnosti", rekao je Kermod.

U poslednje vrijeme se spekulisalo o nezadovoljstvu velikog broja tenisera, a naglašavalo se da je inicijator promjena Novak Đoković, predsjednik Unije igrača.

"Neću odgovoriti na vaše pitanje direktno. Neću iskazati svoj lični stav. Deleći tu informaciju izložio bih sebe i postao bih podložan kršenju poverenje unutar organizacije, a ne želim to da rizikujem. Mnogo je pozitivnih stvari poput prvog ATP kupa 2020, finala Next Gen, ali je i mnogo stvari koje se moraju promeniti unutar sistema", rekao je Novak.

Protiv ovih promjena je bio Rafael Nadal, i to je jasno istakao prethodnih dana. Isti stav je zagovarao i Rodžer Federer.

"Pobornik sam dugotrajnih projekata, ne volim kada se stvari mnogo često mijenjaju. Stvarno mislim da mnogo stvari treba da se obavi, tu je organizacija ATP kupa. Kada često mijenjate stvari, onda je to proces. Novom predsjedniku teba vremena da se upozna sa svime, kako ATP funkcioniše, kao i da formira tim. Tako da, prema mom mišljenju, promjena prvog čovjeka bi donijela zaustavljanje tog procesa", rekao je Nadal.

Ipak, želja španskog tenisera se nije ostvarila, pa je Nole izvojevao veliku pobjedu i van terena.