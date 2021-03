Kralj: Odbio sam da budem trener

Novi koordinator za sva sportska pitanja u Partizanu Ivica Kralj je imao prvo obraćanje po povratku u matični klub.

Ivica Kralj je u dva mandata igrao u Partizanu, a kao funkcioner je od 2015. do 2020. godine bio predsjednik FK Mačva.

"O mom bitisanju u Partizanu prethodnih decenija možemo da pričamo popriličan broj sati. Sada ću biti u klubu u radu sportskog dijela i koordinacija skauting službe i cijele priče u sportskom sektoru. Na kraju, funkcija nije ni bitna, već rezultat koji ćemo napraviti. A ne sumnjam da ćemo svi raditi na tom cilju", rekao je Kralj.

"Biće to zaokružena priča. Bilo je razgovora i prethodnih godina, ali sam uvijek bio pristalica da ne idem prečicama, već okolnim putem, da se razvijam kao sportski radnik. I mislim da sam u tome uspio u prethodnih šest godina i došlo je pravo vrijeme da se uključim u rad u Partizanu. Biti rukovodilac i igrati, to su dva svijeta. Mnogo je lakše biti u kopačkama i trenirati i igrati utakmice. Van terena je svakodnevan i višesatni rad", smatra on.

Iako fizički nije bio prisutan u Partizanu, kako kaže, pratio je dešavanja u klubu.

"Protiv Rada je nedavno osam igrača iz omladinske škole bilo u protokolu. To je rijetka situacija i u cijeloj Evropi", kaže Kralj.

Istakao je uvjerenje da će Partizan produžiti pobjednički niz, a prisjetio se i svojih igračkih dana u crno-bijelom dresu.

"Na svu sreću bilo je mnogo lijepih momenata, taj Njukasl je neizbrisiva priča. Prvi put da je neka naša ekipa igrala u Ligi šampiona, pogotovo jer smo bili totalni autsajderi. Sjećam se te euforije poslije ulaska i svih dešavanja. To je bila jedna od najbitnijih utakmica u mojoj karijeri. Naravno, kasnije i utakmice u reprezentaciji, kao i pobjede u "vječitom" derbiju. Isto tako je bilo i poraza, ali sve je to sastavni dio fudbala", ispričao je Kralj.