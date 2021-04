Kraj za Borac u ABA 2 ligi: Podgorica nadoknadila minus četiri iz prvog meča

Loša igra u drugom poluvremenu, pogotovo u posljednjoj četvrtini kada Borac nije mogao da poveže svoj napad.

THE END: @KkPodgorica became the first squad to reach the #ABALiga2 Semi-finals after winning Game 2 against @KKBoracBL! pic.twitter.com/4XrR80TToA

— ABA Liga 2 (@ABA_League2) April 21, 2021