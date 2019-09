Kovačević htio da FSBIH piše UEFA, IO ga odbio

Fudbalski rat predsjednika FSRS Mile Kovačevića i "opozicije" koja želi njegovu smjenu je nastavljen, a predsjednici područnih saveza RS u utorak su dobili i podršku u Sarajevu, odnosno organima FSBIH.



Kovačević je uputio zahtjev predsjedniku FSBIH Elvedinu Begiću da on zatraži mišljenje UEFA o dešavanjima u FSRS, međutim, taj zahtjev je odbijen, odnosno prvo je bio pripremljen za sjednicu Izvršnog odbora FSRS, a onda povučen.

Predsjednik FSRS tako je praktično izgubio podršku u IO FSBIH jer su protiv njegovog zahtjeva bila preostala četiri srpska člana (Kovačević je peti), te hrvatski članovi.

"Ovo je Kovačevićev kraj jer on više nema podršku ni u Sarajavu, a mi smo pokazali da imamo većinu u Izvršnom odboru FSBIH. Predsjednik FSBIH Begić, iako je u jako dobrim odnosima sa Kovačevićem, nije htio sam da pošalje pismo jer neće da remeti mir i morao je da traži saglasnost Izvršnog odbora. Njegov zahtjev je bio uvršten za današnju sjednicu, ali je u zadnji čas povučen jer nije bilo većine za to. Četiri Srbina i Hrvati su bili protiv, tako da je i Begić insistirao da se to skloni sa dnevnog reda jer nema podršku. Oni su uvidjeli da ovo pitanje treba da bude riješeno unutar FSRS, koji ima svoje komisije i sve potrebne elemente da ovo završi unutar saveza", rekao je Vico Zeljković, predsjednik PFS Banjaluka i jedan od sedam predsjednika područnih saveza koji traže smjenu Kovačevića.

On je istakao da je Kovačević ovim potezom htio da uruši instituciju FSRS, zaobilazeći njegove organe.

"Pokazali smo da imamo većinu u IO FSBIH u Sarajevu. Čekaćemo da g. Kovačević odgovori na sve naše zahtjeve koje smo poslali . Ako ne bude imao sluha za te zahtjeve koji su staturarno i pravno potpuno ispravni, onda će članovi IO FSRS sami sazvati skupštinu i završiti ovu priču. Pokazaćemo da jedan čovjek nije jači od sistema. Danas je poražen u Sarajevu, pokazali smo da vladamo situacijom", poručio je Zeljković.

On je dodao da sada više nije ni bitno da li je Kovačević bio dobar ili ne.

"Mi smo jedinstveni jer želimo da radimo velike stvari. Želimo da sve klubove u RS oslobodimo kotizacije i troškova službenih lica i da na taj način damo veliku infuziju fudbalu Republike Srpske i elan i volju za dalji rad svim klubovima i onima koji ih vode. Zbog toga svega i imamo veliku podršku", zaključio je Zeljković.