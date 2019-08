Košarkaši Srbije "rasturili" selekciju Angole

Košarkaši Srbije pobjedom su počeli Svjetsko prvenstvo u Kini. Izabranici Aleksandra Đorđevića savladali su Angolu sa 105:59.

Duel je zbog prevencije ozbiljnije povrede koljena propustio Nemanja Bjelica. Nije se njegovo odsustvo osjetilo, pošto su 'plavi' rutinski došli do pobjede.

Pokušali su početkom meča košarkaši Angole da šutom iz daljine zaprijete Srbiji, ali su Orlovi uzvratili istom mjerom. Raspoloženi su šuterski bili aktuelni vicešampioni, a s obzirom na to da su u svim ostalim segmentima bili kvalitetniji od rivala došli su do ubjedljivog trijumfa.

Bila je to 100. utakmica kapitena Miroslava Raduljice za nacionalni tim. Ipak, on je bio jedini od srpskih košarkaša koji nije upisao poene. Dobra vijest za navijače 'plavih' je i to što se na terenu našao Vladimir Lučić.

Najefikasniji je bio Bogdan Bohdanović sa 24 poena (3 od 3 za dva, 5 od 7 za tri), Nikola Jokić i Nikola Milutinov ubacili su po 14, dok je Boban Marjanović dodao 12.

Srbija je meč završila sa 13 pogođenih trojki od 20 pokušaja i čak 41 skokom i 32 asistencije.

U poraženom timu je Karlos Moraiš postigao 15 poena. Angola je na kraju meča imala pogođenih osam trojki od 26 pokušaja, te svega 19 skokova i sedam asistencija.

Bila je to osma pobjeda Srbije nad Angolom u osam odigranih mečeva.

U narednom kolu Orlovi će igrati protiv Filipina u ponedjeljak od 13.30. Rival Angoli biće Italija.

(Sport klub)