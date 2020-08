Košarkaši jednom slikom poslali sjajnu poruku za region: "Ko smije protiv momaka sa Balkana"

Nakon objave Gorana Dragića sa opisom “Balkan”, ekipa sa ovih prostora je dodatno pojačana. Timu, koji su činili Boban Marjanović, Luka Dončić, Nikola Jokić, Vlatko Čančar, Goran Dragić i Nikola Vučević, priključili su se Jusuf Nurkić, Ivica Zubac i Mario Hezonja.

Nurkić je pratiocima postavio i jedno pitanje.

– Ko smije biti trener? – upitao je Nurkić uz hešteg “Nismo kompletni”.

Većina je predlagala Željka Obradovića, a na ovaj sastav mnogi su dodavali i Bogdana Bogdanovića, Nemanju Bjelicu, Darija Šarića i Bojana Bogdanovića, te isticali kako bi taj tim igrao i plej-of.

Some of Balkan boy’s 💯

🇧🇦 🇭🇷 🇸🇮 🇷🇸 🇲🇪

📸 by Terry Stotts pic.twitter.com/5gAer9KApN

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) August 28, 2020