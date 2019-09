Košarkaši Igokee spremaju se za novu sezonu

Košarkaši Igokee ostavili su iza sebe tri sedmice napornog rada. Trener Aleksandar Trifunović svjestan je da ga čeka još mnogo posla. Uigrati skoro pa potpuno nov tim. Početak je uvijek težak, kaže Trifunović, ali mi volimo ovo što radimo i zato ne treba da se žalimo.

"Ide nekim svojim putem. Da li prebrzo ili presporo to nika dne možeš da kažeš. Nikome ne odgovara da toliko trenira i da ne igra utakmice. sad ulazimo u neku fazu utakmica, pa mislim i da će sve biti lakše. naravno, ako nas zdravlje posluži i budemo svi zdravi. To je jedan od osnovnih preduslova za ovo što radimo", kaže trener Igokee Aleksandar Trifunović.

Igokea je do sada odigrala jedan pripremni meč, protiv Slobode iz Tuzle, dok će sutra ugostiti Cibonu. Iako je još rano očekivati da ekipa bude uigrana, neke druge stvari mučile su trenera Igokee u toj utakmici.

"Ima stvari koje daju neke naznake da možeš da budeš zadovoljan. Ima stvari koje jasno apostrofiraju u kojem pravcu trebaš da radiš. Za mene smo bili nedovoljno dobri u prostim stvarima. Stvarima koje ne zavise od treninga, već to nosi jedan odnos i pristup. Ne mislim da je on bio loš, ali ne dovoljno dobar za ambicije koje mi pokušavamo da razvijemo", jasan je trener Igokee.

"Probili smo tu granicu prve utakmice. Nismo zadovoljni kako smo odigrali, ali u ovom trenutku rezultat je stavljen po strani. Sutra već imamo novi ispit. Što utakmice budu više odmicale, nadam se da ćemo i mi poboljšavati svoju igru", dodaje košarkaš Igokee Marko Tomas.

Tokom ljeta svi abaligaški timovi radili su na stvaranju jakih i konkuretnih ekipa, pa se i liga podigla na jedan viši nivo smatra Marko Luković. Kaže da svi sanjaju da uđu u plej of, ali je ipak oprezan kada govori o ambicijama u sezoni.

"Očekivanja, pa ja ne mogu sad da kažem bićemo to i to mjesto. Ali ja očekujem da svaki igrač i trener da poslednji atom snage da napravimo dobar rezultat. Ja smatram ako budemo među prvih šest da je to odličan rezultat, s obzirom kakve su i druge ekipe", kaže Luković.

Drugi dio priprema Igokea će da odradi u Kranjskoj gori, gdje će odigrati i dvije prijateljske utakmice. Nako toga očekuje ih turnir u Turskoj. Aba liga počinje četvrtog oktobra, dok je za 12. predviđen start Premijer lige BiH.