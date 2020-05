Košarkaši Borca krenuli sa radom

Košarkaški Borca okupili su se nakon dva mjeseca prinudne pauze, na koju su otišli kao lideri prvoligaškog karavana, a sa koje su se vratili kao šampioni Republike Srpske.



Od naredne sezone tim trenera Marka Šćekića, nakon sedam godina izbivanja, ponovo će da bude u društvu najboljih bh klubova. "Ostaje žal što titulu nismo proslavili na terenu, pred svojim navijačima, ali smo, bez dileme, zaslužili trofej", poručuje trener košarkaša Borca.

"Imali smo omjer od 17 pobjeda i 1 poraz. Niti jedna ekipa nam nije bila blizu. Ostaje žal, pogotovo za ove mlađe momke, što titulu nismo osvojili na terenu, da podignu pehar pred navijačima. To bi za njih bilo neprocjenjivo iskustvo. Ipak, zadovoljni smo i ovako, i mislim da smo zasluženo tu gdje jesmo", rekao je Marko Šćekić, trener KK Borac.

Krećemo od nule, ne krije Šćekić da je pauza ostavila traga na košarkaše Borca uprkos tome što su tokom dana bez košarkaške lopte u rukama, bili vrijedni, striktno poštujući plan rada u okolonostima koje su ih snašle. Sada ih, za početak, očekuje mjesec dana napornih treninga, baziranih prevashodno na povratku kondicije, a uveliko se kuju i planovi za sastav ekipe naredne sezone.

"Moramo da radimo mjesec da na fizičkoj pripremi kako bi stigli do optimalne forme neophodne da bi se posvetili konkretnim košarkaškim treninzima. Okosnica tima ostaje ista za narednu sezone. Ostaće sigurno nekih sedam igrača, prvom timu priključićemo i neke iz omladinskog pogona, a uz par pojačanja uvjeren sam da ćemo imati dobar tim", istakao je Marko Šćekić.

Sem one da ih zdravlje posluži, želja svih u taboru Borca je da se do oktobra, kada ih očekuje prve povratničke utakmice u bh prvenstvu, steknu uslovi za povratak publike na tribine. Do tada im, kažu, preostaje da u narednih nekoliko mjeseci svojski prionu na rad kako bi u punoj formi dočekali nove izazove.

"Ljeto ćemo da iskoristimo da igrački napredujemo. Marko Šćekić je odličan trening i vjerujem u timski napredak", naglasio je Mirko Ljuboja, košarkaš Borca.

Na prvom treningu košarkaša Borca po povratku sa pauze bio je prisutan i Aljoša Janković, nekadašnji prvotimac Igokee koji je ovu sezonu odigrao u dresu Tamiša. Ipak, još uvijek je neizvjesno da li će i zvanično zadužiti "Borčev" dres, ali je već sada izvjesno da ga u narednoj neće nositi Dejan Barbarez i Nebojša Nikoli, te Mihajlo Zvonar, koji bi u narednom periodu trebalo da bude promovisan u novog sekretara kluba.