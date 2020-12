Korona u Zvezdi: Odložen meč protiv Cedevita Olimpije

ABA liga je saopštila da je zabilježen slučaj zaraze u Crvenoj zvezdi, zbog čega je nedjeljni meč odložen, a planirano je da se utakmica igra u 19 časova.

“Zbog potvrđenog slučaja, čitav tim i stručni štab Crvene zvezde su u kućnoj izolaciji do sljedećih testova. ABA liga će novi termin odrediti što je prije moguće”, saopšteno je.

Tako će i navijači Zvezde sačekati na debi Koloma, a obe ekipe su u meč ušle sa po jednim porazom.

#ABALiga Round 11 game between @kkcrvenazvezda & @KKCedOL is postponed.

