Kori Volden napustio Partizan i prelazi u Crvenu zvezdu

Kori Volden napušta redove Partizana. Američki bek, koji je prošle sezone nosio crno-bijeli dres sa brojem dva, odlučio je da plati propisano obeštećenje i ode u drugi klub.

Pri dolasku u dosadašnji klub, Volden je potpisao dvogodišnji ugovor, a pred ovu sezonu, Partizan mu je, kako ističu u Humskoj, "ponudio odlične uslove za nastavak saradnje".

"Ipak, Kori Volden je odlučio da prihvati ponudu drugog kluba koja je finansijski znatno veća i za taj novac plati propisano obeštećenje i ima daleko veća primanja od onih koje je imao u Partizanu", ističu crno-bijeli.

U Evrokupu, Kori Volden je tokom grupne faze takmičenja imao prosječan učinak od 6,5 poena uz 3,3 asistencije i 2 izgubljene lopte po meču. U Top 16 fazi, zahvaljujući dobrim igrama u dva meča protiv Virtusa iz Bolonje, on je svoj učinak poboljšao na 9,8 poena 2,8 asistencija i 1,8 izgubljenih lopti.

UPDATE: Corey Walden is going to Crvena Zvezda, I am told. https://t.co/q1VN0ELkSE

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 27, 2020