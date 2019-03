Kondić: Odbijenica Ministarsta civilnih poslova je sramna

Rukometaši Borca u nedjelju dočekuju Zrinjski iz Mostara u okviru 18. kola Premijer lige BiH. Ritam srijeda-subota ostavio je traga na ekipu, a trener Mirko Mikić rekao je da bez obzira na sve probleme u nedjelju će nastupiti u najjačem sastavu.

Osim rezultatskog uspjeha i plasmana u finale Kupa BiH, najviše riječi na današnjoj konferenciji za medije bilo je o aktuelnoj temi i Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je odbilo zahtjev Borca za finansijsku pomoć u organizovanju četvrtfinalne utakmice EHF Čelendž kupa.

“Mi smo u nekoliko navrata kroz medije rekli da je taj njihov odgovor i ta njihova odbijenica sraman potez prema rukometnom klubu Borac. Smatramo da je to ne samo atak na RK Borac, kao jedinog predstavnika BiH u nekom evropskom takmičenju, nego da je to atak na sve sportske klubove iz Republike Srpske. Da je to jedna jasna poruka da to Ministartsvo civilnih poslova na čelu sa gospodinom Adilom Osmanovićem, Republiku Srpsku ne doživljava kao bitan dio BiH, a pogotovo nas iz tog nekog sportskog svijeta, kao predstvanike te iste BiH. Mi ćemo jednim dopisom se obratiti predsjedavajućem gospodinu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, kao i predsjedniku Vlade Republike Srpske. Molićemo ih da nekim svojim autoritetom nas zaštite u svemu ovome, da nam pomognu. Ne samo Rukometnom klubu Borac, jer mislim da je ovo poruka svim sportskim klubovima u Republici Srpskoj. Danas je to Borac, sutra će biti neko drugi”, izjavio je predsjednik UO RK Borac Saša Kondić.

Kondić je dodao da je ova odbijenica jasan pokazatelj kako na klubove iz Republike Srpske gledaju u Sarajevu.

Uprkos svemu, problema za organizovanje utakmice sa CSM Bukureštom neće biti, jer marketing služba RK Borac radi punom parom.

“U najavi su još dva do tri nova sponzora, koja će doći u nekom kraćem vremenu, koji će podržati rukometni klub Borac. Ljudi prepoznaju rezultate ne samo u Banjaluci, već i u drugim gradovima širom BiH. Konkretno jedan trgovački lanac iz FBiH je zainteresovan da nam bude sponzor i on je prepoznao rezultate Borca na evropskom nivou”, rekao je Igor Jovanović.