Komentator ostao bez riječi zbog brazilske navijačice

Bivši igrač San Antonio Spursa komentarisao je meč Brazila i SAD-a u sportskom centru u Shenzhen Bayu, kad je snimatelj odlučio pokazati posebno atraktivnu brazilsku navijačicu u publici.

Tad je na nekoliko trenutaka ostao bez riječi, a rečenica koju je zatim izgovorio već se prepričava na društvenim mrežama. Zgodna plavuša i njezinih nekoliko plesnih pokreta prikazani su u dvorani na velikom ekranu, nakon čega je uslijedio pljesak.

Here's vision from a the Brazil USA game with great commentary from @AndrewGaze10 - hahaha absolute classic #greatsupport pic.twitter.com/xKGCyAScsE

"A... podrška koju imaju od svojih fanova...“, govorio je 54-godišnjak uz nekoliko pauza u govoru, a snimka je postala hit.

Brazil may be getting worked but they are undefeated when it comes to their fans pic.twitter.com/n4GcYDlAKM

— Dan Greenberg (@StoolGreenie) September 9, 2019