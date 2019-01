Kol nestvarnim šutem donio pobjedu Budućnosti

Košarkaši Budućnosti pobijedili su sa 75:74 tursku Darušafaku na domaćem parketu u 18. kolu Evrolige.

Budućnost je uspjela da savlada Darušafaku i osveti im se za poraz koji su im nanijeli nešto ranije ove sezone u Istanbulu.

Budućnost je vodila poslije prve četvrtine i održavala svoju prednost tokom drugog kvartala, ali je Darušafaka serijom 9:0 došla do šest poena prednosti i vođstva na pauzi.

Izabranici Jasmina Repeše su dosta bolje zaigrali u trećoj četvrtini, pogotovo defanzivno, te taj dio igre riješili u svoju korist sa ubjedljivih 22:11.

Do kraja utakmice Budućnost je čuvala svoju prednost i odbijala napade Darušafake. Domaćin je na dva i po minuta do kraja imao značajnih 72:66, ali je zatim uslijedila trojka Ozmizraka, izgubljena lopta Kotija Klarka, te nova trojka Darušafake za potpuni egal i izjednačenje na minut i po do kraja.

Poslije nekoliko konfuznih napada na obje strane koji su završeni izgubljenih loptama, lošu košarku prekinuo je Nemanja Gordić, koji je bio polovičan sa linije penala.

Ostalo je 40 sekundi do kraja, a Budućnost ih je iskoristila da ispuni bonus, pa su Turci krenuli u posljednji napad. Noris Kol je naizgled namjerno faulirao Ozmizraka na 13 sekundi do kraja ne bi li njegova ekipa imala napad za pobjedu, koliko god to čudno zvučalo.

Ozmizrak je bio oba puta precizan, a Budućnost je krenula u napad – lopta je došla do Kola, koji je na tri sekunde pogodio nestvarno težak šut sa poludistance, ispostaviće se za pobjedu jer gosti nisu uspjeli da upute šut do kraja utakmice.

Aktuelni šampion ABA lige prekinuo je "crnu" seriju od šest uzastopnih poraza u Evroligi i uspio da slavi, pa je Darušafaku ostavio "zakucanu" za dno tabele Evrolige. Da je Kol promašio težak šut Budućnost bi ostavio na posljednjem mestu, a ovako su uspjeli da pobjegnu Dački i ostanu na pretposljednjem mjestu.

Najbolji u pobjedničkom sastavu bili su Edvin Džekson i Noris Kol. Džekson je imao 18 poena, dok je Kol dodao jedan manje. Pratili su ih Koti Klark i Goga Bitadze sa po 11 poena.

Kod gostiju Toni Daglas je imao 14, a Oguš Savaš i Džeremi Evans po 12 poena.

Budućnost naredni evroligaški meč igra 18. januara protiv Real Madrida u Podgorici.