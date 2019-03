Kokoškov srušio šampiona u Orakl areni, povrijeđen Durant VIDEO

Finiks Sansi priredili su iznenađenje savladavši Golden Stejt Voriorse na gostovanju rezultatom 113:108.

Golden Stejt je mnogo bolje počeo utakmicu dobivši prvu četvrtinu 29:16, ali je Finiks odigrao fantastičnu drugu četvrtinu u kojoj je postigao 40 poena. U trećem periodu je rezultat uglavnom bio u egalu mada su Sansi nekoliko minuta imali dva posjeda viška da bi se drama nastavila i u četvrtoj dionici.

Možda i ključan detalj meča desio se na šest i po minuta do kraja kada se povrijedio Kevin Durent, a u tom trenutku je bilo 91:91.

Here’s video of the Kevin Durant right ankle turn via @NBCSWarriors. Same ankle he twisted vs Sixers. Went right to locker room. pic.twitter.com/p8EqTICydo — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 11, 2019

Isti zglob Durent je izvrnuo i protiv Siksersa, a na meču sa Finiksom KD se nije vraćao u igru.

U naredna četiri minuta je Devin Buker nanizao 15 poena pa je u finiš Finiks ušao sa deset poena prednosti. Ispostavilo se da je to bilo i dovoljno za trijumf najlošije ekipe u ligi.

Najefikasniji u pobjedničkom timu je bio Buker sa 37 poena, dok je Klej Tompson imao 28 kod Voriorsa. Do povede Durent je ubacio 25 poena.

Košarkaši Filadelfije u derbiju Istočne konferencije NBA lige ubjedljivo su pobijedili Indijanu 106:89.

Gosti iz Indijanapolisa vodili su na poluvremenu 59:51, ali su u trećem periodu imali 15 uzastopnih promašaja iz igre, što su Siksersi iskoristili i u drugom dijelu tog meča preokrenu rezultat.

Ekipa Breta Brauna je u posljednjoj četvrtini dominirala i Pejsersima je dozvolila da postigne samo 19 poena.

Sjajan je bio Džoel Embid sa 33 poena (11/21 iz igre), 12 skokova i 2 ukradene lopte, Tobajas Heris je postigao 16, uz 8 skokova i 4 asistencija, Ben Simons 15, a Džimi Batler 12, uz po 4 skoka i asistencije. U sastavu domaćeg tima nije bilo povrijeđenog Bobana Marjanovića.

U poraženoj ekipi Bojan Bogdanović je bio najefikasniji sa 18 poena (6/16 iz igre, 1/4 za tri, 5/8 slobodna bacanja), uz 5 skokova i po 2 asistencije i ukradene lopte, Daren Kolison je dodao 14, a Dag MekDermot 10.

Filadelfija i Indijana su na diobi trećeg i četvrtog mjesta na Istoku sa učinkom 42-25.

Toronto je na Floridi bio ubjedljiv protiv Majamija 125:104, a sa 21 pogođenom trojkom iz 40 pokušaja postavili su novi rekord franšize. Reptorsi su drugi na Istoku sa skorom 48-19, dok je Majami osmi sa 31 pobjedom i 35 poraza.

Sedmorica igrača Reptorsa imala su dvocifren učinak, a najefikasniji su bili Kajl Lauiri sa 24 poena (6/11 za tri), uz 7 skokova i 10 asistencija i Paskal Sjakam sa 20 poena. Za Toronto nije igrao Kavaj Lenard.

Kod Hita Bam Adebajo je upisao 19 poena, a Dion Vejters i Dvejn Vejd po 15.

Hjuston Roketsi su salavili protiv Dalas Meveriksa rezultatom 94:93, dok su trijumfe zabilježili Memfis protiv Orlanda, San Antonio protiv Milvokija, Minesota protiv Njujorka i Atlanta protiv Nju Orleansa.

Hjuston je protiv Dalasa u glavnom vodio, ali ni u jednom momentu nije uspijevao da napravi preveliku razliku. Jedva da je nekoliko puta Hjuston imao dvocifren višak pa je Dalas to iskoristio da ima rezultatski priključak do samog kraja. Na minut i po do kraja bilo je 91:89, kada je Pi Džej Taker pogodio trojku za Rakete, a zatim je Dalas sa dva zakucavanja vratio razliku na minus jedan (94:93). Harden je promašio šut za dva, da bi zatim za osam sekundi Dalas probao preko Dželena Bransona koji je dobio rampu od Krisa Pola čime je meč bio okončan.

Chris Paul gets a piece to seal the @HoustonRockets 8th win in a row! #Rockets pic.twitter.com/wyFOmz6bjz — NBA (@NBA) March 11, 2019

Erik Gordon je bio najefikasniji kod Hjustona sa 26 poena, Harden je imao 20, a Luka Dončić je kod Dalasa imao 19. Slovencu je falila jedna asistencija za tripl-dabl jer je imao i 15 skokova.

Orlando je izgubio od Memfisa 105:97 u duelu koji je bitan prije svega za ekipu sa Floride zbog borbe za plej-of. Grizlisi su uglavnom vodili da bi Orlando u posljednjoj četvrtini na pet minuta do kraja napravio plus šest. Do kraja Orlando nije imao nijedan poen iz igre, a Majk Konli je pogađao za Memfis i tako donio pobjedu svom timu.

Nikola Vučević je imao 26 poena uz deset skokova, a Majk Konli je ubacio isti broj poena.

Atlanta je bila bolja od Nju Orleansa 128:116. Pelikansi su u drugoj četvrtini imali +12 da bi Atlanta uhvatila priključak do poluvremena. Poslije izjednačene treće četvrtine Hoksi prave seriju i bježe na dvocifrenu razliku koju su održavali do kraja meča.

Kevin Erter je kod Atlante imao 27 poena, a Džulius Rendl kod Nju Orleeansa 23.

San Antonio Sparsi su bili bolji od Milvoki Baksa kod kuće 121:114, a Baksi su mnogo bolje otvorili meč jer su imali 15 poena viška u prvoj dionici. San Antonio je uspio da se konsoliduje i vrati u meč početkom drugog poluvremena, a početkom posljednjeg perioda prave dvocifreni višak serijom 13:1.

Lamarkus Olrdidž je kod Sparsa imao 29 poena, Demar Derozan poen manje, a Janis Adetokunbo je kod Baksa ubacio 27 poena uz 13 skokova.

Minesota je savladala Njujork Nikse 103:92. Ključnu prednost Timbervulfsi su napravili sa kraja druge i na početku treće četvrtine kada su imali dvocifreni višak koji nisu ispuštali. Za Minesotu nije igrao povrijeđeni Karl Entoni Tauns, a u njegovom odsustvu Tadž Gibson je bio najefikasniji sa 25 poena. Starter Dario Šarić je imao 11. Demijan Dotson je kod Njujorka bio najbolji sa 26 poena.