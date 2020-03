Klop: Disciplina je ključ

Trener Liverpula Jirgen Klup poručio je da jedva čeka nastavak sezone, ali da bi se to što prije desilo svi bi trebalo da budu disciplinovani.

Menadžer Liverpula smatra da je upravo to ključ. Njegova ekipa je pred šampionskom titulom u Premijer ligi, pa im je pandemija virusa korona najmanje prijala.

"Kada u budućnosti, za 10, 20, 30, 40 godina pogledamo unazad, a pogledaćemo, ako tada zaključak bude da je ovo period u kome je svijet pokazao najveću solidarnost, najjače prijateljstvo, najviše ljubavi - to bi bilo zaista sjajno. Kada prolaziš kroz ovakvu fazu, nemoguće je vidjeti, posebno onim ljudima koji su bolesni ili imaju nekog bolesnog, ali doći će trenutak kada ćemo moći da se osvrnemo na sve ovo. Najvažnije je da budemo solidarni. Svi moramo da radimo zajedno, da vodimo računa jedni o drugima. To je rješenje ovog problema. Zato smo svi u svojim kućama. Ne svi naravno, jer ima ljudi koji moraju da rade. To su ljudi u bolnicama, u supermarketima, policajci... hiljade ljudi rade da bi nama obezbijedili mogućnost da budemo kod kuće. Samo sam još jednom htio da obajsnim svoj stav po ovom pitanju. Samo zdrav razum", rekao je Klop.

Naglasio je da fudbal trenutno nije najvažnija stvar na svijetu, već borba za živote ljudi.

"Jedini način da dobijemo fudbal nazad što prije je da shvatimo da što smo disciplinovaniji sada prije ćemo dio po dio naše živote dobiti nazad. To je jedini način, sada niko nema drugo rješenje. Sada je važno pokazati srce, pokazati svijest i uraditi pravu stvar - ostati kod kuće koliko god je potrebno. I onada ćemo u nekom trenutku ponovo igrati fudbal", zaključio je Nijemac.