Kličko u ringu za 100 miliona dolara

Ukrajinski bokser Vladimir Kličko (43) mogao bi se vratiti u ring za 100 miliona dolara, ako je vjerovati njegovom bratu i također bivšem bokseru Vitaliju.

Kličko je otišao u penziju prije dvije godine nakon poraza od Britanca Anthonyja Joshue, a sada se nagađa o njegovom povratku u ring.

"O povratku bi počeo razmišljati tek kada bi mu ponudili 100 miliona dolara. Čuo sam na radiju kako su mu ponudili 40 miliona dolara za jednu borbu. Kada sam ga nazvao, rekao mi je da ga ta ponuda ne zanima. Ubrzo mu je stigla i ponuda na 80 miliona dolara, a on mi je kazao kako to nije ponuda koja mijenja njegovo mišljenje. Možda ću o tome početi razmišljati na 100 miliona dolara, kazao mi je. Jedno je sigurno, bez obzira na odluku koju donese, podržat ću ga 100 odsto. Kao što smo oduvijek i činili. Da, novac je vrlo važan u životu. Ali Vladimiru nije potreban novac, on se pobrinuo za njega", rekao je Vitalij u razgovoru za Abendzeitung.

Podsjetimo, Vladimir Kličko je u karijeri zabilježio 64 pobjede i pet poraza te je na tronu bio devet godina.