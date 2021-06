KK Igokea: Čolan mora da ode sa funkcije, borićemo se svim pravnim sredstvima

Nakon odluke komesara za takmičenje KS BiH da ekipu Širokog Brijega proglasi za šampione BiH u sezoni 2020/21, a da Igokeu, Borac i Sparse kazni selidbom u niži rang takmičenja i novčanim penalom od po 3000 KM, oglasili su se iz KK Igokea.

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Nastavlja se serija apsurda vezanih za KSBIH. Godinama se borimo sa odsustvom smisla i osjećaja za takmičenja, klubove, igrače od strane čelnih ljudi Saveza.

Sjetimo se da Igokea jedne sezone nije igrala takmičenje, pa smo prošle godine do poslednjeg uslovljavani da igramo tri tamičenja, što je nečuveno u sportskom svijetu! Sve je to zasluga Amera Čolana, koji treba da je servis klubovima, a on je čovjek koji ruši sve. Zato će morati da ode sa funkcije koju sada obavlja.

Borac, Sparsi i Igokea neće biti izbačeni iz lige. Sva pravna sredstva ćemo iskoristiti i izborićemo se za to. To je sve što treba reći o današnjoj pompeznoj vijesti i do sada nevidjenoj odluci komesara takmicenja.

Ovo je vrijeme kada će KSBIH da doživi promjene koje se već dugo odlažu, a to je valjana registracija Saveza, uskladjena sa zakonima. Odlučivanje u skladu sa tim, a to je da KSRS ima 50% učešća i odlučivanja. Kad se to završi, onda možemo dalje raditi što se košarke tiče", poručili su iz KK Igokea