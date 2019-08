Kirjosa čeka još veća kazna zbog pljuvanja sudije

Kirjos je tokom meča sa Karenom Hačanovim vrijeđao i pljuvao glavnog sudiju Fergusa Marfija.

Čelnici turnira su saopštili da je Kirjos kažnjen sa 113.000 dolara (oko 100.000 evra)!

"Kirjos je kažnjen upozorenjem zbog zloupotrebe loptice, trostrukog nesportskog ponašanja, napuštanja terena, psovanja i verbalnog delikta", navedeno je u saopštenju.

Đoković rutinski savladao Bustu

Međutim, tu nije kraj muka za Kirjosa. U saopštenju se ističe da ATP istražuje događaje poslije meča, kako bi Australijanac dobio još veću kaznu.

Federer ne može graditi vilu na Ciriškom jezeru

Poslije meča i pozdrava sa Hačanovim nije uopšte želeo da pruži ruku sudiji već ga je uvrijedio i pljunuo u njegovom pravcu.

"Ti si je*eno glup, brate", poručio je Kirjos.

Kyrgios loses, then shouts: "you're a fucking tool bro" to Fergus Murphy, and spits at him. Refuses to shake Murphy's hand.@TennisTV #CincyTennis pic.twitter.com/O27fsxQNkT

— Matthew Willis (@MattRacquet) August 15, 2019