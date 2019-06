Nik Kirjos, australijski teniser, ponovo je napravio incident na teniskom terenu, pošto je vrijeđao sudiju na meču protiv Španca Roberta Karbaljes Baene.

Dvadesetčetvorogodišnji teniser plasirao se u naredno kolo turnira u Londonu, međutim tokom duela je ponovo pravio incidente.

"Da li se je**no šališ? Loptica je bila u autu. Imaš jedan posao... Takođe kaček ti je smiješan, nije čak ni sunčano. Zašto ga nosiš? Šališ se sa mnom", rekao je Kirjos iznerviran i dodao:

"Ne obraćaj mi se, ne obraćaj".

Australijski teniser uspeo je da savlada Španca sa 7:6, 6:3, ali je još jednom pokazao "tamnu stranu".

Win your match, straight on Insta 😎Last year's semi-finalist @NickKyrgios beats Carballes Baena 7-6 6-3 at #QueensTennis pic.twitter.com/UE7AVEKT1J — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019

Tokom meča je sakrastično hteo da "baci kosku" linijskom sudiji jer je doneo dobru odluku.

Kyrgios sarcastically saying "wow" to line-staff when they get a call right. This guy rejected his fistbump.@TennisTV#QueensTennis pic.twitter.com/8uZ3yuA1eM — Matthew Willis (@MattRacquet) June 20, 2019

Jednu pauzu između gemova odlučio je da provede gledajući Žila Simona i Kevina Andersona...