Kirjos prestao da igra zbog djevojke: Stvarno je zgodna, oženio bih je

Kirjos je ponovo napravio presedan, pa je usred igre, kod rezultata 6:7, 1:2 protiv Federera došao na klupu i rekao saigračima šta se događa.

“Izgubio sam koncentraciju. Video sam stvarno zgodnu curu u publici. Biću jako iskren, odmah bih je oženio. Odmah”, rekao je Kirjos.

Očigledno je da Niku nije bilo svejedno zbog ljepotice koju je primjetio, a možda je sve ovo i dio zabave, pošto je čitav turnir osmišljen tako.

“I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, I’m being jarringly honest — I’d marry her right now. Right now.”

