Iako je šampion Vimbldona potpuno indiferentan prema svemu i pokazuje da ga to mnogo i ne zanima, Kirijos, koji je više puta rekao kako mu se ne dopada Novakovo ponašanje, nastavio je da provocira.

Ovoga puta, pripremajući se za takmičenje na turniru u Vašingtonu, koji je na programu sljedeće nedelje, Australijanac je uradio nešto u svom stilu.

Jedan Amerikanac koji je novio majicu Novaka Đokovića, na kojoj je bilo ispisano "Novak", ponudio je Kirijosu da mu se potpiše na istu.

Australijanac je prihvatio, ali je preko onog "Novak" prvo ispisao svoje ime, potom je sve zašarao i precrtao, uz komentar:

Looks like @NickKyrgios is having fun with the fans in Atlanta... 👀 pic.twitter.com/PjtoDLHwWq

— Philip Fama (@tweener_head) July 25, 2019