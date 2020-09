Kirjos o diskvalifikaciji Đokovića: Na koliko bi mene suspendovali?

Najbolji teniser svijeta diskvalifikovan je sa turnira u Njujorku pošto je u osmini finala pogodio linijskog sudiju lopticom. Srbin je poslije pretrpljenog brejka nehotice udario lopticu i ona je pogodila nesrećnu ženu u glavu.

Brzo poslije toga oglasio se Nik Kirjos, koji je u prošlosti često kritikovao ponašanje srpskog tenisera.

"Da sam ja slučajno udario skupljača loptica u grlo, na koliko godina bih bio suspendovan - 5, 10 ili 20", zapitao se Australijanac.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020