Australijanac Nik Kirjos plasirao se u treće kolo US Opena, nije imao problema protiv Francuza Antoana Hoanga (6:4, 6:2, 6:4), ali jeste sa glavnim sudijom zbog ispada prije samog početka meča.

Kontroverzni teniser se ponovo zamjerio autoritetima, nije mu prvi put da traži pažnju na ovaj način, a sada je problem bila majica koju je nosio - zapravo poruka na kragni.

Neposredno pred poečtak duela podigao je kragnu pa se jasno mogla vidjeti poruka koju je, očito, želio da servira svijetu i onima kojima prkosi: "Just do you" kao aluzija na najkov slogan "Just do it".

Sudija mu nije dozvolio da igra sa istaknutom frazom, pa je došlo do polemike Australijanca i delegata meča:

- Hoću da vidim propise, hoću da vidim propise. Neću da igram dok mi ne pokažete propise - ponavljao je Kirjos.

Nick Kyrgios was arguing with the chair umpire before his #USOpen began after breaking the rules with a shirt bearing a three-word message. https://t.co/GgrGWZbxPR — news.com.au (@newscomauHQ) August 29, 2019

Tek pošto je izbacio iz sebe sve što je imao da kaže zvaničnicima meča, odšetao je na kraj terena i dao signal da je spreman da igra.

Bila je to još jedna teatralna predstava problematičnog Australijanca, koji je već pod prijetnjom suspenzije zbog teških optužbi izrečenih na račun ATP organizacije nakon meča prvog kola u Njujorku.

Teške riječi su uslijedile pošto ga je ATP kaznio sa čak 113.000 dolara zbog nesportskog ponašanja na turniru u Sinsinatiju.

Sve to ga nije izbacilo iz takta, pa je lako dobio meč sa francuskim teniserom i obezbijedio plasman u narednu rundu i meč sa Rubljovim.