Kirjos na prgav način osvojio set protiv Tima!

Ozloglašeni Austalijanac grčkog porjekla, čije prezime na tom jeziku, gle čuda, znači “gospodin”, opet je pokazao zašto ga neki obožavaju, a drugi mrze.

On je u dva navrata protiv Austrijanca servirao “ispod ruke”, odnosno prevario je Tima, a da stvari budu još čudnije, drugi put je to uradio pri set lopti u drugom setu.

Underhand ace to go up 2 sets. As good as Kyrgios has ever looked. #AUSOpen pic.twitter.com/HJdS6bFnYJ

— Elliot (@Benson_Elliot) February 12, 2021