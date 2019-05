Kirjos izvrijeđao Đokovića, pa se pravdao na GLUP način

Nik Kirjos, skandal majstor u tenisu nedavno je izvrijeđao Novaka Đokovića, a kada su uslijedile mnogobrojne osude Kirjos se pokušao izvući na smiješan način.

Nekadašnji teniser Tod Vudbridž tvrdi da je Kirjosa poznati teniski novinar Ben Rotenberg navukao na takve iskaze.

Australijanac je rekao da Novak ima bolesnu potrebu da ga svi vole.

"Navučen je na to, uhvaćen je. Ljudi koji su u njegovom timu i koji su dozvolili da se to njemu desi bi trebalo da pogledaju sebe u ogledalu jer je to što se desilo donijelo i veliki pritisak kada je ulazio u svoj sljedeći meč protiv Kaspera Ruda", rekao je Vudbridž.

Kirjos je prešao sve granice, talenat nije sporan, ali poslije svega, jasno je da će neko morati da mu stane na put.