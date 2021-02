Kirjos bjesnio i odbio da igra, supervizor ga molio da nastavi

Kontroverzni Australijanac je savladao sunarodnika Harija Burčera sa 2:0 (6:2, 7:6), ali je u jednom momentu morao da spasava tri set lopte.

U finišu drugog seta je isticalo 25 sekundi predviđenih za servis kada je Kirjos taman centrirao, a sudija mu uputio upozorenje.

To ga je toliko razbjesnilo, da je sjeo na klupu i nije želio da nastavi meč.

Nick Kyrgios refusing to play due to the time violation he got served...#AusOpen pic.twitter.com/HZqnsrX5HO

— TennisNerds (@TennisNerdsBlog) February 3, 2021