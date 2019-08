Kirjos: ATP je korumpiran

Australijanac je dobio meč poslije nešto više od dva sata igre, 6:3, 7:6 (1), 6:4 i sada ga očekuje susret sa Francuzom Antoanom Oangom.

Kirjos je bukvalno bio posljednji teniser koji se plasirao u drugu rundu. Njegov meč završen je negdje oko jedan čas iza ponoći po lokalnoim vremenu, a u kraćem intervju na terenu, opet je pokazao svoje poznato lice. Kada ga je reporter upitao šta misli o kazni od 130.000 dolara koja mu je odrezana zbog incidenata koje je napravio na turniru u Sinsinatiju, kada je otišao u tunel da polomi dva reketa, i da li je to imalo uticaja na njega po dolasku ovdje, samo je rekao:

"Nije me dotaklo, uopšte. ATP je prilično korumpiran, tako da me uopšte nije briga za to", poručio je Kirjos.

Reporter je potom insistirao da mu Nik objasni šta je mislio pod tim "korumpiran", ali mu je Kirjos uvredljivo odbrusio:

"Zašto uopšte pričamo o nečem što se dogodilo pre tri nedjelje kada sam upravo počistio nekoga u prvom kolu US Opena?", rekao je i završio sa intervjuom.

Tokom meča, Nik je imao problema i sa sudijom Džejmsom Ketevongom. Australijanac je bio nezadovoljan jer se publika šetala između redova tokom poena. Onda je prišao Ketevongu.

"Zar to nije tvoj posao da ih opomeneš? To ti je posao. Zašto nešto ne uradiš tim povodom?", pitao je Nik.

