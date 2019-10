Na taj način je Kipčoge postao prvi čovjek koji je istrčao 42.195 metara za manje od dva sata.

Ovaj rezultat neće biti priznat kao zvanični svjetski rekord, jer trka u Beču nije bila otvorenog tipa. Takođe, Kipčoge je imao podršku tima, koji je bio zadužen da drži odgovarajući ritam trke.

Remember where you were when @EliudKipchoge ran 26.2 miles in 01:59:40. You've just witnessed history. 💪🇰🇪#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/N5caReC0Ub

— INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 12, 2019