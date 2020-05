Kijelini: Baloteli je zaslužio šamarčinu

Đorđo Kijelini igrač Juventusa napisao je autobiografiju i tim povodom dao intervju za "La Repubblicu". Nije imao dilemu kada je govorio o Interu, pa je naglasio kako mrzi taj klub.

Inače, knjiga izlazi sljedeće sedmice, a čini se da Kijelini nije štedio.

- Dva igrača su me jako razočarala u karijeri, a riječ je o Mariju Baloteliju i Felipeu Melu. Baloteli je negativna osoba koja ne poštuje ekipu. Tokom utakmice s Brazilom na Kupu konfederacija 2013. godine uopšte nije učestvovao u timskoj igri, zaslužio je šamarčinu. Ljudi misle da je bio u pet najboljih napadača, ali za mene nije bio ni u 20. Ipak, ima neko gori od njega, a to je Felipe Melo. On je gori od najgoreg. S njim je sve uvijek bilo na rubu tuče, rekao sam to ljudima u klubu, napisao je Kijelini.