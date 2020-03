Kevin Durant zaražen korona virusom

Informaciju je novinaru The Athletica Shamsu Charaniji potvrdio sam igrač, koji je dodao da se zasad osjeća dobro i ne osjeća simptome zaraze.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020