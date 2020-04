Keri: Imaćemo 15 do 18 trka

Generalni direktor Formule 1 Čejs Keri smatra da će ove sezone biti održano 15 do 18 trka, a nada se da bi prva mogla da bude u Austriji početkom jula, jer je Velika nagrada Francuske definitivno otkazana.



Prema trenutnom planu trke u Evropi bi trebalo da budu na programu u julu, avgustu i septembru dok će, američka i azijska turneja biti raspoređena od oktobra do decembra.

"Uvjeren sam da će sezona početi tokom ljeta, iako je objavljeno da neće biti Velike nagrade Francuske. Trke u Evropi bi vjerovatno mogli da organizujemo tokom ljeta. Prva bi mogla da bude u Austriji od 3. do 5. jula. U septembru, oktobru i novembru bi se vozilo u Aziji i Amerikama, dok bi sezona mogla da se završi u decembru, trkama u Bahreinu i Abu Dabiju. To znači da bismo imali od 15 do 18 trka", rekao je Keri.