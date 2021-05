Kejn izrazio želju da napusti Totenhem

Hari Kejn (Harry Kane) je odlučan u namjeri da ovog ljeta napusti Totenhem.

Zvijezda "Pijevaca" želi promijeniti klub, ali planira ostati u Premijer ligi. Londonskom klubu ne bi bilo drago prodati ga, ali "Sky Sports" piše da bi u Totenhemu ipak mogli razmisliti o ispunjavanju želje svog najboljeg igrača. Kejnu je cilj osvajati trofeje, a to u Totenhemu nije uspio, iako je nekoliko puta bio blizu.

Zainteresovani za njega su oba kluba iz Mančestera i Čelzi. Uz to, 27-godišnji kapiten engleske reprezentacije želi svoje klupsko pitanje riješiti do početka Evropskog prvenstva, do kojeg je ostalo manje od mjesec dana.

Navodno je htio otići i prošlog ljeta nakon što je na mjesto trenera ranije postavljen Žoze Murinjo, ali tada su ga iz kluba uspjeli nagovoriti da ostane. "Sky" piše da je Totenhem već počeo tražiti zamjenu za njega tako da bi ovog ljeta epilog Kejnove priče mogao biti drugačiji.