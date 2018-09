Kedira u Juventusu do 2021.

Vezni igrač, koji je u Juventus stigao pre tri godine iz Real Madrida, do sada je odigrao 112 utakmica i postigao 20 golova.

Sa "bjankonerima" je do sada osvojio tri uzastopna Skudeta, a dva puta je igrao finale Lige šampiona (2015. i 2017).

Za reprezentaciju Njemačke, sa kojom je postao šampion sveta 2014. godine u Brazilu, zabilježio je 77 nastupa i sedam golova.

OFFICIAL | @SamiKhedira extends his contract with Juventus until 2021! ✍️⚪️⚫️

