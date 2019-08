Kecmanović u osmini finala Vinston-Salema

Miomir Kecmanović nadigrao je Alekseja Popirina iz Australije sa 2:0 po setovima 7:6, 6:3 i plasirao se u osminu finala Viston-Salema.

Naredni rival biće mu bolji iz duela Sandgrina i Šapovalova.

Miomir Kecmanović je opravdao ulogu favorita i savladao Popirina. Poslije velike borbe prvi set je dobio u taj-brejku. U nastavku bolja igra srpskog tenisera i zaslužena pobjeda za plasman u osminu finala turnira.

U prvom setu vodila se velika borba. Oba tenisera su propustila svoje šanse da oduzmu servis protiviku pa je set riješen u taj-brejku.

Prootivnik je bolje ušao u ovaj period i uz dva mini-brejka došao do prednosti od 5:1. Kecmanović se nije predavao, ekspresno vraća propušteno i dolazi do izjednačenja - 5:5. Momir dolazi do set lopte, koju je iskoristio na servis protivnika - 7:5 u taj-brejku.

Velika borba i u drugom setu. Prvi je do brejka došao Kecmanović u drugom gemu. Prednost je čuvao sve do petog gema kada je Popirin uspio da vrati brejk. Nakon dva gema koje su teniseri riješili u svoju korist bez izgubljenog poena, uslijedio je osmi gem u kome Kecmanović oduzima servis protivniku i dolazi do prednosti od 5:3.

Potom je Kecmanović bio siguran na svoj servis i tako riješio set i meč u svoju korist, 6:3 u drugom setu.