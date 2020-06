Katai dobio otkaz zbog rasističkih ispada njegove supruge

Otkaz nekadašnjem kapitenu Zvezde je bio najavljen još juče, a danas je i zvanično realizovan, a u saopštenju se kaže da je došlo do "sporazumnog prekida saradnje". Katai je tako platio ceh zbog supruginog uplitanja u politiku.

Tea Katai je pratioce na Instagramu šokirala stavom o demonstracijama u gradovima širom SAD, kad je pisala "pobij go*na". To je izazvalo buru u Americi u kojoj je ovih dana situacija na ivici građanskog rata, a nezadovoljni protestanti, koji su se digli na noge poslije ubistva Džordža Flojda kome je policajac klečao koljenom na vratu osam minuta i tako ga ugušio, prijetili su javno Kataijevoj ženi, ali i doskorašnjem reprezentativcu Srbije na društvenim mrežama.

Zbog ovog ispada Kataijeve žene morao je da se oglasi i sam fudbaler, koji je istakao da ne dijeli rasističke stavove svoje žene, ali je bilo prekasno da se spriječi neminovno. Katai je sad slobodan agent, a izvesno je da će novi klub morati da potraži van granica SAD.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020