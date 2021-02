Kasano: Ronaldo je uvijek bio sebičan, živi samo za svoje golove

Nekadašnji italijanski reprezentativac Antonio Kasano kritikovao je Kristijana Ronalda nakon gostujućeg poraza Juventusa od Porta (2:1) u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Portugalac je bio neprimjetan, a Kasano smatra da je uvijek bio sebičan.

- Uvijek sam govorio da je Ronaldo fenomen. On je možda postigao milijardu golova, ali ima problema s idejom koju ima Andrea Pirlo. On je uvijek bio sebičan. Ne zanima ga kad neko drugi zabije gol. On živi samo da zabije gol. On čak i ne živi za fudbal, nego samo za svoje golove. To je jasno. Da stavite Čavija, Inijestu, Modrića ili Krosa iza njega, on bi zabio 50 golova. Ali ideje se mijenjaju u Juventusu koji sada ima drugačiji pristup. Budimo iskreni, on je ovdje u opasnosti. Godine stižu svakoga, čak i njega - kazao je Kasano.