Kari pogađao trojke sa preko 10 metara, saigrači mu se klanjali

Stef Kari je definitivno promijenio definiciju šutera u NBA ligi, pojedine stvari koje nam pokazuje pre njega izgledale su nemoguće, ipak, on ih radi sa velikom lakoćom.

Duel sa Hjustonom podsetio je na najbolje dane sina NBA legende Dela Karija. Njegov tim dobio je Hjuston Roketse sa 125:109. Kari je postigao 38 poena u duelu, čak osam trojki.

Kao što smo navikli, šutirao je iz nemogućih pozicija, a sveto sa preko 50 odsto ubačenih procenata.

Steph range 🎯pic.twitter.com/3g8CA6ZBqY — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) April 11, 2021

Znao je da šutira iz nevjerovatnih pozicija i ranije, ali sada je pokušavao sa 10 metara od koša uz "step bek" - i uspjevao da pogodi!

To je dovelo do toga da mu se u jednom trenutku i Klej Tompson pokloni. On je šutnuo sa ogromne udaljenosti uz korak unazad, ali uz sve to dva igrača su krenula na njega i probala da ga blokiraju.

Klay started bowing to Steph after Curry hit his eighth three 😂 pic.twitter.com/ZofXDJRGVW — Bleacher Report (@BleacherReport) April 11, 2021

Uz Karija se istakao Endru Vigins sa 25 poena. Kod Hjustona DŽon Vol je imao 30, a Keli Olinik je sa 18 poena i 11 skokova upisao dabl-dabl.