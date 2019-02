Kardif traži savjet premijerligaša, žele da izbjegnu plaćanje odštete za Salu

Podsjetimo, Sala je preminuo u nesreći aviona kada se vraćao iz Kardifa u Nant gdje je išao da se pozdravi bivše sigrače. Velšani su dogovorili transfer Argentinca za 17 miliona evra, što je trebao biti najveći transfer u istoriji kluba.

Većina stručnjaka se slaže da će Kardif teško izbjeći plaćanje odštete, uprkos smrti fudbalera, ali su sveedno angažovali advokata koji će im pomoći u pravnoj borbi protiv francuskog kluba. Oni su sastavili pisma koje je Kardif poslao ostalim klubovima Premijer lige. Pokušaće da se izvuku na činjenicu da su bili jedan od klubova koji je pokušao da dovede Salu.

Vili Meki, agent argentinskog napadača, navodno je u mailu lagao da ima još nekoliko ponuda premijerligaša, čime je obmanuo lidere Kardifa.

Zbog toga su Velšani i poslali pisma na ostale adrese engleskih klubova. Žele da otkriju da li su klubovi poput Kristal Palasa, Fulama, Barnlija i Volverhemptona bili zainteresovani za Salu.

Stavove tih klubova prezentovaće u pravnoj bici protiv Nanta, nadajući se da time mogu da izbjegnu plaćanje 17 milina evra francuskom klubu.

