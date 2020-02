Karatista iz Foče rođen sa Daunovim sindromom kandidat za Paraolimpijske igre u

Karate mu je životna ljubav. Velika posvećenost ovom sportu i upornost tridesetpetogodišnjem članu fočanskog Karate kluba "Ljubišnja" Goranu Kovačeviću, koji je rođen sa Daunovim sindromom, donijeli su titulu prvaka BiH u parakarateu. Na državnom prvestvu na Ilidži Goran se okitio zlatnom medaljom čime je postao kandidat za Paraolimpijske igre ove godine u Tokiju. Treninge ne propušta, a drugare iz kluba i trenera jednostavno obožava.

Zahvalio bih se Ljubu Todoviću, hvala mu od srca, zdravo mi bio i živio mi sto godina. Volim da treniram. Imam dosta medalja, pehara, diploma, svega. Postao sam šampion i tako. Dolazim redovno na treninge ne propuštam nijedan - kaže hrabri karatista Goran Kovačević.

Goran karate trenira već 17 godina, a posljednje četiri godine nastupa na turnirima, uglavnom revijalnim takmičenjima u Srpskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ove godine prvi put je registrovan za zvanična prvenstva Srpske i BiH u kategoriji parakaratista. Odmah je postao šampion i taj rezultat mu otvara put za Balkansko i Evrospko prvenstvo, a s obzirom da je karate prvi put uvršten i u porodicu olimpijskih sportova velika je mogućnost da nastupi na Paraolimpijskim igrama, vjeruju u klubu.

- Ja se nadam ako se bude zdravo, da će Goran rezultatom svojim zadovoljiti potrebnu normu i mjeru da bi mogao otići. Kako će se odazvati i regija i Savez BiH i opština oko materijalnih prilika ne znam, vidjećemo. On u svojoj kategoriji sigurno to zaslužuje, ja sam sa njim bio na takmičenjima na području Srbije, Crne Gore, BiH, on je sigurno jedan od najboljih. Njegov savjesni rad i disciplina to potvrđuju, njegova redovnost, ljubav i volja i prema drugovima u klubu i prema ovom sportu sigurno mu daju nadu i realno je očekivati i bila bi baš velika nagrada za njegov dugogodišnji trud - kaže Ljubomir Todović, trener Karate kluba "Ljubišnja".

Karate klub Ljubišnja jedan je od rijetkih sportskih kolektiva u Srpskoj koji ima sekciju za osobe sa teškoćama u razvoju. Ova sekcija postoji već četiri godine i okuplja više od 20 članova. Svoje umijeće nedavno su predstavili i sugrađanima na tradicionalnoj priredbi povodom Dana osoba sa invaliditetom.

- To su fine osobe, divne osobe, ne iziskuju nikakvo posebno zalaganje i neki vanredni trud, veoma su zahvalni, korektni, radni i disciplinovani. Mogao bi ovo biti poziv i drugim klubovima da im otvore vrata.- Mislim da bi trebalo dati šansu svim tim ljudima, pa šta ko želi više. To su ljudi koji se nalaze pored nas kao i svi ostali ljudi, oni zaslužuju sigurno mnogo više pažnje nego što im se sada poklanja - dodaje Todović.

Uz zlato sa Prvenstva BiH, Goran se ponosi i medaljom opštine Foča za najboljeg sportistu sa teškoćama u razvoju, priznanjem koje je osvojio drugu godinu zaredom. Ukoliko se sve kockice poslože, mogli bismo ga gledati i u Tokiju. On je već dokazao da za njega ništa nije nemoguće.