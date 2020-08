Kapiten Mančester junajteda uhapšen u Grčkoj zbog napada na policiju

Kako se dalje navodi, Megvajer zapravo nije uhapšen samo zbog sukoba sa "engleskim turistima", već i zbog onoga što se desilo nakon toga.

Policajci su stigli pola sata poslije ponoći i imali su namjeru da privedu Megvajera i još trojicu koji su učestvovali u incidentu.

ESPN prenosi iz izvora bliskih policiji da je jedan od policajaca "bio verbalno, a zatim i fizički napadnut od strane Megvajera."

Engleski reprezentativac "je nastavio da pruža otpor čak i kada su ga doveli u policijsku stanicu", dodaje se još.

leaked footage harry maguire tearing it up in mykonooos before police arrive #harrymaguire #mykonos pic.twitter.com/74B1vxrwtS

— Luke⚡️ (@1lukerobertson) August 21, 2020