Uspio je Novak Đoković da se plasira u 3. kolo Australijan opena, i to je definitivno jedna od vijesti dana u Melburnu - ali nema sumnje da je glavna tema posljednjih nekoliko taj Noletov "klinč" sa domaćim teniserom Nikom Kirjosom.

Kontroverzni Kirjos je tokom cijele prethodne godine kritikovao Đokovića "na svakom ćošku", srpski teniser mu nije odgovarao sve donedavno kada je istakao da ne poštuje Nika van terena, da bi potom i Australijanac imao svoje izlaganje na konferenciji po tom pitanju.

Činjenica je da su i novinari svojim pitanjima uticali na to dodatno usijanje, kao i da je Kirjos taj kom ovo očigledno odgovara kako bi ostao u centru pažnje na neki način.

Takvog mišljenja je i teniski analitičar Mats Vilander koji je kroz istoriju često znao da kritikuje Đokovića, ali je ovoga puta na njegovoj strani.

- Novak jednostavno pokušava da završi tu priču. On želi da osvoji svoj deveti AO, juri da bude najbolji igrač svih vremena i ne želi da se bavi tim stvarima. S druge strane imamo Kirjosa koji uživa u tome. Možda je tu i razlika u generacijama. Opet, društvene mreže su jako bitne za ove mlađe - rekao je Vilander za "Eurosport" i dodao:

- Podržavam Novaka, svakako. On radi neke stvari stvari koje je radio Artur Eš. Džimi Konors ranije nije bio srećan, mi smo osnovali ATP, sjetite se samo jedne godine kada smo imali duplo veće nagrade. I sada Novak to isto pokušava da uradi, da pomogne malim igračima. Naravno da je svima stalo do toga da čuju šta Novak misli, jer je najbolji igrač svijeta. Kirjos, eto, kritikuje, a Novak na pravi način priča za igrače. Ti slabiji igrači treba da dobiju više. Novače koncentrušpi se na tenis, ali sjajno je to što radiš.