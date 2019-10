Kina, protesti u Hongkongu, Lebron Džejms, sudbonosni tvit vrijedan milijarde dolara... Zašto je NBA liga posljednjih dana uzdrmana i kakvu kapitalističku poruku nam je svijet ovih dana poslao?

Sve je krenulo u martu, a eskaliralo u junu, kada je stotine hiljada demonstranata u Hongkongu izašlo na ulice protestujući zbog plana vlasti da odobre lokalni zakon o izručenju u Kinu.

O čemu se zapravo radi?

U februaru lokalne vlasti Hongkonga pokušale su da uvedu zakon o izručenju koji bi omogućio da apsolutno svaki optuženi za bilo kakav zločin u Kini može biti isporučen u tu zemlju, gdje su, prema ocjenama brojnih zapadnih medija i analitičara, sudovi pod snažnom kontrolom Komunističke partije a ljudska prava i slobode ugrožene.

Iz Kine su, pak, navodili da je takav zakon neophodan kako bi se izbjegla situacija poput one kada je osoba optužena za ubistvo svoje djevojke na Tajvanu izbjegla krivično gonjenje bjegom u Hongkong.

Sa druge strane, odgovaralo se da bi ovaj zakon dozvolio vlasti u Pekingu da ima pravo da neometano i neosnovano uhapsi bilo kog političkog neistomišljenika i odvede ga na suđenje u Kinu.

Građani Hongkonga su na početku mirno protestovali, a onda su se, korak po korak, protesti pretvorili u obračun sa policijom. Tada je sukob dospio u videokrug šire svjetske javnosti.

Njihovi zahtjevi su bili skromni na početku, ali im je vremenom apetit porastao pa sada traže oslobađanje od optužbi za sve uhapšene na protestima, kao i nove izbore.

Policija je koristila suzavac i pendreke protiv demonstranata. Prema navodima iz Hongkonga, policija je koristila i pravu municiju, pored sada već uobičajene gumene, a Kina je optužena i da je na demonstrante poslala članove poznatih kineskih bandi.

Ni demonstranti, koji su sa svoje strane tvrdili da se bore za "zaštitu slobode, demokratije i autonomije Hongkonga", nisu ostali dužni. Oni su u obračunima sa policijom koristili Molotovljeve koktele i cigle.

Sukobi i nemiri nisu prestali ni kada je vlada Hongkonga riješila, u septembru, da zakon povuče iz procedure. Poruka demonstranata bila je jasna - "Prekasno je".

Ista poruka može se poslati i Lebronu Džejmsu, samoproglašenom, ali i dokazanom, borcu za prava manjina u svojoj zemlji, ali i, kako kaže, na cijeloj planeti.

Ipak, da dođemo do Lebrona moramo da krenemo od Derila Morija, generalnog menadžera Hjuston Roketsa i čovjeka koje je započeo "rat" NBA lige i Kine.

Naime, Mori je na Tviteru pružio podršku narodu Hongkonga, a Kina nije dobro podnijela ovakav vid "izdaje". Izdaje, jer Kina je poslije SAD najveće i najznačajnije tržište NBA lige a upravo dok je Mori slao svoj tvit NBA ligaši igrali su svoje pripremne utakmice u toj zemlji.

Takođe, Roketse i Kinu vezuje još jedan "detalj" visok gotovo 2,3 metra. Jao Ming, sadašnji predsjednik Kineske košarkaške federacije nekadašnji je igrač upravo Hjustona.

"Borba za slobodu, stanimo uz Hongkong", glasila je poruka koju je Mori podržao. I pokrenuo lavinu koje se ne zaustavlja.

Najjača košarkaška liga na svijetu ima veliko tržište u Kini i zarađuje mnogo od ove zemlje čiji su građani "ludi" za NBA. Ipak, sada se ta liga suočava sa velikim gubicima. Kineske kompanije već su otkazale brojne sponzorske ugovore pa se timovi uveliko pripremaju za smanjenje budžeta i "seleri kepa" za narednu sezonu ukoliko izvor novca sa Istoka zaista i presuši.

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

NBA bi mogao da izgubi oko 20 odsto profita zbog "sankcija" Kine i ne čude pregovori dvije strane da se odnosi izglade. Komesar NBA lige Adam Silver bio je potpuno svjestan štete.

"Već su viđene poprilično dramatične posljedice tog 'tvita'. Posljedice su došle poslije nečega što se, u suštini, može nazvati, slobodom govora, i sa tim ćemo morati da živimo", rekao je Silver nagovijestivši da Deril Mori neće snositi preveliku odgovornost zbog onoga što je uradio.

Iako se Mori, jedan od najcjenjenijih ljudi u ligi, nešto kasnije izvinio svima koje je njegov "tvit" mogao da uvredi bilo je prekasno da Kina "progleda kroz prste".

Novinari su, sa druge strane, krenuli sa postavljanjem nezgodnih pitanja svim bitnim ličnostima u NBA ligi o skandalu. A skandal se dodatno i dodatno "zakuvavao" svakom novom pres konferencijom.

"Komentarisaću stvari oko kojih se osjećam komforno komentarišući i oko kojih mislim da sam upućen. Postoje neke stvari koje ne spadaju u tu kategoriji, a to bi bila jedna od njih", ostao je rezervisan trener Golden Stejta Stiv Ker, koji je često stajao na strani "slabijeg" u brojnim borbama za prava i demokratiju u SAD.

Isto je ponovio Ker kada su ga ponovo novinari pitali, a zatim se namijestio na "penal" predsjedniku SAD Donaldu Trampu, koji je iskoristio "rat" između NBA i Kine kako bi prikupio jeftine političke poene.

"On je kao malo dijete, plaši se da uopšte odgovori (na bilo kakvo pitanje o Kini prim. aut.)", izjavio je u svom maniru Tramp.

Trampova administracija je iskoristila čitavu situaciju i pozvala NBA ligu da suspenduje odnos sa Kinom sve dok "kineski nosioci TV prava i komercijalni sponzori koje kontroliše vlada ne obustave bojkot nad NBA aktivnostima i selektivnu nepravdu nad Hjuston Roketsima".

Morijev "tvit" ne samo da je uticao na potencijalni "seleri kep" za narednu sezonu u NBA, već bi mogao da košta njegove Roketse i do 25 miliona dolara u sponzorstvima. Takođe, nekoliko događaja i utakmica koje je trebalo da se odigraju u Kini - otkazano.

NBA liga je, kao jedna velika cjelina u ovom slučaju predvođena Derilom Morijem, uvrijedila Kinu. Barem je to tako shvaćeno u Pekingu.

I dok je razumljivo da Adam Silver, kao komesar te lige, pokuša da "ispegla" odnose slanjem pomirljivih poruka i izvinjenja, to se od Lebrona Džejmsa apsolutno nikako nije moglo očekivati.

Džejms je za sebe uvijek govorio da je borac za prava svih kojima su prava uskraćena ili ugrožena. Dobio je nezamislivu podršku javnosti kada mu je jedna američka voditeljka rekla da "ćuti i tapka loptu" poslije kritika na račun predsjednika Trampa.

Oduvijek je važio za nekog ko podstiče i svoje kolege da iskoriste poziciju u kojoj se nalaze i da probaju da pozitivno utiču na ljude koji se na njih ugledaju.

"Kada sam prvi put došao u ovu ligu pokušavao sam da se dokažem, sve se vrtjelo oko košarke. Bilo mi je potrebno neko vrijeme da shvatim odgovornost i priliku koje su mi ukazane. Sada mogu da pričam za one koji nemaju glas, za ljude koji su odrastali kao i ja - siromašni, bez nade. Ti ljudi, ta djeca - oni se nalaze na svakom ćošku ove planete i svima je potrebno dati šansu. Ne vjerujem da jedna osoba može sve da promijeni, ali svi imamo obavezu da nešto učinimo, jer nam je svima u nekom trenutku neko drugi pomogao".

Ovo su riječi animiranog lika Lebrona Džejmsa u popularnoj video-igrici "NBA 2K20", kojima motiviše mladog rukija koji tek dolazi u ligu.

Veliki deo priče u "2K20", inače, napisala je i proizvela kompanija "Springhill Entertainment", koja je u vlasništvu Džejmsa i njegovog druga Maverika Kartera.

Baš zbog ovog govora i svega što je prethodno u karijeri izjavljivao, Džejms je dospio direktno na metu kritičara zbog sljedećeg tvita.

"Ne želim da uđem u raspravu sa Derilom Morijem, ali vjerujem da on nije dovoljno znao o onome o čemu je pričao. Njegov potez je mogao da povrijedi mnogo ljudi - ne samo finansijski, već fizički i emocionalno", rekao je Džejms i pokrenuo lavinu uvredljivih komentara na svoj račun.

"Moramo biti oprezni kada 'tvitujemo' i kada pričamo iako imamo slobodu govora jer iz svega toga može da nastane dosta toga negativnog", dodao je Džejms.

Prva stvar koji su "hejteri", ali i ljubitelji Lebrona Džejmsa uradili je bilo da podsjete na prethodne izjave "kralja". Mnogi su ga podsjetili na njegov tvit iz 2018. godine kada je citirao legendarnog Martina Lutera Kinga – "Nepravda je prijetnja pravdi. Naši životi umiru kada zaćutimo o stvarima koje su važne".

Let me clear up the confusion. I do not believe there was any consideration for the consequences and ramifications of the tweet. I’m not discussing the substance. Others can talk About that. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

Iako je Lebron možda ubjedio sebe da je komentar koji je dao pravedan, to jednostavno nije slučaj.

Iako možda Lebron stvarno misli da je u pravu, nije.

Lebron je razmišljao o novcu: O unosnim ugovorima koje NBA liga ima sa Kinom, ali i on sam. O tome koliko novca prihoduje od kineskih navijača, sponzorskih ugovora. Najbolji košarkaš današnjice gledao je na budućnost.

Gledao je na budućnost svoje produkcijske kuće, brenda, nastavka filma "Spejs Džem" u kojem ima ogromnu ulogu, preduzetničkog života kada završi profesionalnu karijeru...

Razmišljao je Džejms vjerovatno više nego što je Mori, slagao se neko sa njihovim stavovima ili ne.

Ono što je Džejms, u najmanju ruku neuspješno, pokušao da kaže donekle je razumljivo.

Manja količina novca u "seleri kepu" donijeće i manje ugovore za NBA ekipe. U tom slučaju niti će Janis Adetokumbo pri potpisivanju novog ugovora, primjera radi, moći da obori rekord i potpiše petogodišnji ugovor vrijedan 247 miliona dolara niti će biti više novca za one u ligi sa najmanjim ugovorima, one što jedva zarade "tek" oko milion dolara po sezoni.

Ipak, možda i najbolji odgovor Džejmsu dao je Enes Kanter, momak rođen u Turskoj, zemlji koja ga se odrekla i proglasila ga neprijateljem.

"Nisam vidio ili pričao sa porodicom pet godina. Otac mi je bio u zatvoru. Moja braća i sestre ne mogu da nađu posao. Oduzeli su mi pasoš. Imam međunarodni nalog za hapšenje. Moja porodica ne može da napusti zemlju. Svakodnevno dobijam prijetnje smrću. Napadali su me i maltretirali. Pokušali su da me kidnapuju u Indoneziji", napisao je Kanter na Tviteru i iznio zaključak kojim može da se sumira i ovaj tekst:

"Sloboda nije besplatna".