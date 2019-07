Kajak kanu: Dušan Mačkić 12. na svijetu

Banjalučki kajakaš Dušan Mačkić zauzeo je 12. mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u kajaku u disciplini sprint za juniore i mlađe seniore. Nakon četvrtog mjesta u kvalifikacijama, Mačkić je imao nešto sporiju trku u finalu. Zadovoljan je velikim rezultatom, jer biti 12. na svijetu nije mala stvar.

"Moglo je to i bolje, ali 12. u svijetu nije mala stvar. imao sam nekih sitnih grešaka, ali da sam ponovio vrijeme kao uče, sigurno bih opet bio u prvih pet i potvrdio jučerašnji plasman. Imao sam grešku, a na ovakvim takmičenjima greške se ne praštaju i to se vidi na vremenima kasnije. Da nisam imao tu grešku, opet ponavljam vjerovatno bi to bio bolji rezultat, ali šta je tu je", kaže Mačkić.

Zadovoljni su i u njegovom klubu Vrbasu. Ovo je rezultat koji predstavlja veliki zalog za budućnost poručuje Nikola Stanković prvi čovjek banjalučkog kluba. Dodaje da je ponosan na Mačkića.

"Mi smo rekli još juče da je on svojim plamsanom na četvrto mjesto pokazao koliko vrijedi i koliko je spreman. Naravno danas malo pritisak, domaća publika i sve ostalo učinili su svoje. Dule je mlad takmičar i fali mu iskustva, ali sigurno će u narednim godinama i takmičenjima da stekne to iskustvo i na velikim finalima da bude opušteniji i da pravi bolje rezultate", kaže Nikola Stanković

Veliki broj gledalaca iz cijelog svijeta bodri svoje takmičare u kanjonu Tijesno. Tako se mogu čuti brojni jezici, ali i tragovi nacionalne tradicije. Irci gajdama predstavljaju svoju kulutur, a na taj način podižu moral svojim takmičarima.

Da je Banjaluka sjajan domaćin potvrdili su iz krovne svjetske federacije. Organizacija je kao i uvijek na vrhunskom nivou, a Vrbas svojom ljepotom ostavlja bez uzdaha kaže predsjednik odbora za divlje vode u ICF Tomislav Crnković

"Zadnjih deset godina držimo kontinuitet. Mislim da smo svake godine sve bolji i bolji. Vrbas je sigurno jedna od najljepših priordnih staza u svijetu. To svi ovdje kažu. bez obzira na vrućinu ljudi su izuzetno zadovoljni", kaže Tomislav Crnković.

Drugog dana Svjetskog prvenstva dijelile su se medalje. Zablistao je Slovenac Vid Oštrbenk koji je u sprintu sve rivale ostavio daleko iza sebe. Takmičenje se nastavlja sutra, a finalni dan je u nedjelju.