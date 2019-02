Kad Vilijamson ide na blokadu niko nije "bezbjedan" VIDEO

Krajem prvog poluvremena Vilijamson je izašao da zatvori otvoren šut za tri poena u situaciji u kojima je cilj mnogih odbrambenih igrača tek da zasmetaju šuteru, ali je nakon „nebeskog“ odraza korpulentni košarkaš zapravo uspio da blokira skok-šut protivnika.

Vilijamson je meč završio sa 18 poena uz po 5 skokova i asistencija za 36 minuta na parketu za ekipu koju vodi Majk Kšiševski.

Vilijamson ima tek 18 godina, težak je skoro 130 kilograma, a do sada je pažnju medija na sebe najviše skretao izuzetnom snagom i skočnošću, koji su rezultirali brojnim atraktivnim zakucavanjima.

Djuk je susret dobio rezultatom 81:71, a u publici su bili i košarkaši Los Anđeles Lejkersa – Ražon Rondo i Lebron Džejms.

