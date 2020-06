Španski prvak u subotu je gostovao kod Majorke u prvoj utakmici nastavka sezone, a jedna fotografija snimljena tokom pauze za osvježenje pokazuje koliko se Mesija pita u Barseloni.

Najbolji fudbaler svijeta snimljen je kako daje instrukcije saigračima, a njegove riječi pažljivo slušaju i treneri Kike Setijen i Eder Sarabia.

"Slika koja vrijedi više od hiljadu riječi. Kad Messi priča, svi slušaju", piše katalonski Sport i navodi kako izraz lica trenera govori da su ostali iznenađeni onime što im je Mesi objašnjavao."

📰 [SPORT] | The image of Messi worth more than a 1000 words.

In a viral image captured by the club, the Argentine is directing his teammates while they, including coach Quique Setien and his assistant Eder Sarabia, listen attentively to the No.10's instructions. pic.twitter.com/0GmSoM3rbT

